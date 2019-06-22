В Киеве во время проведения Марша равенства порядок будут обеспечивать все подразделения МВД. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Перед проведением мероприятия мы переговорили с организаторами акции и, понимая масштабы марша, привлекаем все подразделения системы МВД. Требую от каждого руководителя на местах своевременно реагировать на нештатные ситуации и оперативно принимать решения. Мы не должны допустить никаких провокаций, которые будут решительно пресечены, а действиям правонарушителей дана правовая оценка", – сообщил первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

Кроме того, 22 и 23 июня в Киеве будет частично ограничено дорожное движение в связи с проведением массового мероприятия. Движение будет ограничено 22 июня с 18:00 до 18:00 23 июня на некоторых улицах столицы.

Фото: МВД

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве на Марше Равенства ЛГБТ впервые отдельной колонной пройдут военные.

Также полиция просит участников ЛГБТ-марша не призывать к миру с Россией.