Из-за попадания инсектицида в реку Рось соберется техногенная комиссия, которая будет определять дальнейшие действия. Об этом сообщил спикер полиции в Киевской области Николай Жукович, передает УНН.

"Мы предупреждаем людей, направляем сейчас экипажи патрульной полиции и групп реагирования полиции в ближайшие населенные пункты, где протекает река Рось, а также притоки, чтобы предупредить жителей, чтобы они не ловили рыбу, не купались и не пасли скот по крайней мере сутки. Что будет дальше - соберется техногенная комиссия и будет определяться", - сказал Жукович.

Напомним, в воскресенье, 9 июня, в селе Збаржевка, что находится под Винницей, грузовик, который перевозил тонну инсектицида "Нурал B", перевернулся в приток реки Рось. Появились первые сообщения о массовой гибели рыбы.

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