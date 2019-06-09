Первый президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал историю с ученым Валерием Легасовым из сериала НВО "Чернобыль".

В комментарии "Говорит Москва" сообщил, что не давал личное указание не награждать ученого званием Героя Социалистического Труда и остановить его научную карьеру.

По словам последнего генсека ЦК КПСС, он не давал подобных указаний, а, кроме него, их дать было некому. Он назвал описанное в сериале "выдумкой".

При этом политик заметил, что не смог посмотреть сериал, поскольку все время находится в больнице. "Обещали мне организовать просмотр в больнице. Пока нет", - добавил он.

Напомним, что сериал на HBO резко увеличил приток туристов в Чернобыль.

Также в городе-клоне Припяти начинаются съемки нового фильма о Чернобыле.