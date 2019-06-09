Горбачев заявил, что не преследовал ученого Легасова, как это показали в сериале "Чернобыль"
Первый президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал историю с ученым Валерием Легасовым из сериала НВО "Чернобыль".
В комментарии "Говорит Москва" сообщил, что не давал личное указание не награждать ученого званием Героя Социалистического Труда и остановить его научную карьеру.
По словам последнего генсека ЦК КПСС, он не давал подобных указаний, а, кроме него, их дать было некому. Он назвал описанное в сериале "выдумкой".
При этом политик заметил, что не смог посмотреть сериал, поскольку все время находится в больнице. "Обещали мне организовать просмотр в больнице. Пока нет", - добавил он.
Напомним, что сериал на HBO резко увеличил приток туристов в Чернобыль.
Также в городе-клоне Припяти начинаются съемки нового фильма о Чернобыле.
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