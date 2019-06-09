Партия "Слуга народа" рассчитывает получить 226 мандатов в новом парламенте. Об этом заявил представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук, передает "Новое время".

"Как говорил Иван Франко, лупайте цю скалу. И мы будем надеяться на это. Или мы будем сотрудничать, или будем работать с новой Верховной Радой", - рассказал он журналистам во время съезда партии 9 июня в Ботаническом саду им. Гришко в Киеве.

Отвечая на вопрос о том, сколько месть в новой Раде хочет получить партия президента, Стефанчук сказал: "226".

Напомним, сегодня стала известна первая сотня списка партии "Слуга народа" на выборах в Раду.

А также первая десятка кандидатов от партии по мажоритарным округам.