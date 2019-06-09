Партия Зеленского рассчитывает получить 226 мандатов в Раде
Партия "Слуга народа" рассчитывает получить 226 мандатов в новом парламенте. Об этом заявил представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук, передает "Новое время".
"Как говорил Иван Франко, лупайте цю скалу. И мы будем надеяться на это. Или мы будем сотрудничать, или будем работать с новой Верховной Радой", - рассказал он журналистам во время съезда партии 9 июня в Ботаническом саду им. Гришко в Киеве.
Отвечая на вопрос о том, сколько месть в новой Раде хочет получить партия президента, Стефанчук сказал: "226".
Напомним, сегодня стала известна первая сотня списка партии "Слуга народа" на выборах в Раду.
А также первая десятка кандидатов от партии по мажоритарным округам.
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