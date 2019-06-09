Бывший президент Украины и глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко готов возглавить правительство и стать премьер-министром. Об этом он сообщил на съезде своей партии, передает "РБК-Украина".

Порошенко отметил, что в случае победы партии на внеочередных выборах в Верховную Раду не исключает возможность стать премьером.

"Если мы выиграем - да", - заявил экс-гарант.

Ранее "Страна" сообщала, что 9 июня в Киеве прошел съезд обновленной партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность". На нем объявили первую пятерку партийного списка на выбора.

Напомним, что в "Слуге народа" назвали пока только 10 своих мажоритарщиков. Остальных отберут на закрытом съезде.

Также съезд партии Юлии Тимошенко состоится 10 июня.