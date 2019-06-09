В Россию из Беларуси обратно по нефтепроводу "Дружба" перекачали 450 тысяч тонн некачественной нефти. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Белнефтехим".

"Белорусский оператор магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба" выполнил ряд этапов дорожной карты технических мероприятий по вытеснению содержащей хлорорганику нефти в двух нитках трубопровода "Дружба" от Мозыря до границы с Польшей. Реверсом на территорию РФ возвращено 450 тыс. тонн загрязненной нефти, она была замещена нефтью, соответствующей ГОСТу", – говорится в сообщении.

На предприятии сообщили, что вечером 8 июня на приграничной польской перекачивающей станции "Адамово" была получена чистая нефть.

"После проверки качества нефти принято решение о возобновлении транзитной транспортировки нефти в направлении НПЗ Польши и Германии с 9 июня 2019 года. Согласно плану-графику движения нефти, в июне в западном направлении планируется ежесуточная прокачка в объеме 65 тыс. тонн", – рассказали в концерне.

Также в "Белнефтехиме" добавили, что транзит нефти в сторону Украины осуществляется по графику.

Напомним, что Беларусь вернула России по трубопроводу "Дружба" 163 000 тонн грязной нефти.

Также сообщалось, что в трубопроводах Беларуси, Украины и Польши 5 миллионов тонн грязной нефти из России.