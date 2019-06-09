В воскресенье, 9 июня, в селе Збаржевка, что находится под Винницей, грузовик перевернулся в приток реки Рось. Он перевозил тонну инсектицида "Нурал B", что является химически-опасным веществом, передает "Информатор".

В котором часу случилась авария - пока неизвестно.

Также на сайте РГА Белой Церкви около 12:30 появилось сообщение о том, что есть угроза, что через 10-12 часов (в ночь с 9 на 10 июня) выбросы химикатов достигнут Киевской области, а именно — Белой Церкви.

Также в сообщении говорится, что на данный момент на территории Погребищенского района, где случилась авария, погибла рыба и другие обитатели водоемов. В связи со случившемся в акватории реки Рось запрещено ловить рыбу, купаться и пасти скот.

Фото: facebook.com/bcrda2017

Ранее сообщалось, как в пригороде Днепра нелегально коптили на продажу рыбу с неизвестным химикатом.

Также мы писали, что в Канаде перевернулся грузовой поезд, который вез крупу и химикаты.