NASA запустила онлайн-трансляцию сборки ровера для полета на Марс
Специалисты из Лаборатории реактивного движения NASA запустили онлайн-трансляцию, на которой показывают сборку марсохода для миссии "Марс-2020". Об этом передает сайт космического ведомства.
Трансляция идет из стерильной комнате High Bay 1 в Лаборатории NASA. В помещении установили веб-камеру, которая ведет непрерывную трансляцию всех действий инженеров и технических специалистов, работающих с марсоходом.
Отмечается, что пользователи сети могут в периоды с понедельника по четверг днем и вечером в чате задать вопросы специалистам.
Старт миссии "Марс-2020" намечен на июль 2020 года, а посадка на поверхность планеты должна состояться в феврале 2021 года. На Марс отправится ровер, созданный на базе конструкции "Кьюриосити".
В рамках программы планируется оценить условия на древнем Марсе и найти возможные следы обитавших там микроорганизмов, а также изучить геологические процессы на планете и проверить технологии, которые могут быть использованы при возможной высадке людей на планете.
Напомним, что Маск объявил, что уже строит два корабля Starship для полетов на Марс.