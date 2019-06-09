Специалисты из Лаборатории реактивного движения NASA запустили онлайн-трансляцию, на которой показывают сборку марсохода для миссии "Марс-2020". Об этом передает сайт космического ведомства.

Трансляция идет из стерильной комнате High Bay 1 в Лаборатории NASA. В помещении установили веб-камеру, которая ведет непрерывную трансляцию всех действий инженеров и технических специалистов, работающих с марсоходом.

Отмечается, что пользователи сети могут в периоды с понедельника по четверг днем и вечером в чате задать вопросы специалистам.

Старт миссии "Марс-2020" намечен на июль 2020 года, а посадка на поверхность планеты должна состояться в феврале 2021 года. На Марс отправится ровер, созданный на базе конструкции "Кьюриосити".

В рамках программы планируется оценить условия на древнем Марсе и найти возможные следы обитавших там микроорганизмов, а также изучить геологические процессы на планете и проверить технологии, которые могут быть использованы при возможной высадке людей на планете.

Напомним, что Маск объявил, что уже строит два корабля Starship для полетов на Марс.

Также на Марсе нашли источник метана.