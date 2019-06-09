Партия УДАР не будет выдвигать кандидатов на внеочередные выборы в Верховную Раду по партийному списку. Об этом заявил лидер партии УДАР, мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"Партия УДАР на досрочных парламентских выборах выдвинет своих кандидатов только в мажоритарных избирательных округах. По списку политическая сила не будет выдвигать кандидатов. Такое решение принял съезд партии", - говорится на странице Кличко.

Кроме того, сообщается, что на досрочные парламентские выборы сам Кличко не пойдет и остается мэром столицы.

"Я же, как и заявлял ранее, остаюсь работать в Киеве. У меня, как у мэра столицы, еще много обязательств перед киевлянами, которые я должен реализовать", - подчеркнул он.

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Ранее сообщалось, что Удар хотел объединиться с партией вернувшегося в Украину Михаила Саакашвили.

Но вчера, 8 июня, Саакашвили заявил, что его политическая партия "Рух новых сих" идет на парламентские выборы самостоятельно.