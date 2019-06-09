В России заявили, что действия Демократической партии Молдовы являются "откровенно криминальными". Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак, передает РИА Новости.

"Становятся еще более понятными требования людей, зачастую с противоположными политическими убеждениями, о необходимости "деокупации" Молдовы от криминального режима", - отметил чиновник.

Он также указал, что любые тайные соглашения неизбежно приводят к катастрофе.

"Плахотнюк предлагал заключить тайные соглашения Партии социалистов с Демпартией с обязательствами последней диаметрально поменять внешнеполитический вектор Молдовы с Запада на Восток. Как нам достоверно известно, эти предложения были категорически отвергнуты", — сказал замглавы российского кабмина.

Напомним, что в Молдове распустили парламент, который так и не сформировал правительство.

Также в Молдове назначили временного президента. Ио стал Павел Филип. Он распустил парламент и назначил выборы.