Ректор Киевского национального университета культуры и искусств, народный депутат Михаил Поплавский возглавил избирательный список Аграрной партии Украины на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщили на съезде партии, передает ее пресс-служба.

"Политический совет партии провел свое заседание перед съездом, на котором единогласно был согласован сформированный президиумом политического совета партии избирательный список кандидатов в народные депутаты от Аграрной партии Украины в общегосударственном округе… Первый – Поплавский Михаил Михайлович", - объявил ведущий.

Второй номер в списке Аграрной партии - Лилия Бортич, член политсовета Аграрной партии.

Третьим стал Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады.

Четвертое место заняла 31-летняя председатель Молодежного крыла Аграрной партии, журналистка по профессии Анна Мадей. На пятом месте - политик Владимир Шушкевич.

Ранее "Страна" рассказывала, что "юний орел" Поплавский стал наиболее оплачиваемым депутатом Рады.

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