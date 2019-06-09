В воскресенье, 9 июня на съезде партии "Слуга народа" представили десять кандидатов по мажоритарным округам.

Как и предсказывала "Страна", список мажоритарщиков не представили, устно назвав только несколько округов. В комментарии глава партии Дмитрий Разумков уточнил, что полный список мажоритарщиков еще дорабатывается и появится завтра. Выяснилось, что съезд на котором будут обсуждать мажоритарщиков, будет закрытым.



В ответ на вопрос "Страны" о том, кто пойдет по мажоритарке от "Слуги народа" на репутационно важных округах Кононенко, Грановского и Пашинского, Дмитрий Разумков и Александр Корниенко заявили, что партия выдвигает туда сильных кандидатов, готовых бороться за победу.

"По округу Кононенко идет Дубинский, В округах Грановского и Пашинского рассматриваются кандидаты, которые смогут достойно побороться с этими персонажами. И на 30 подобных округах мы исходили из того, что люди, которые туда выдвигаться, должны бороться. Они могут быть без такого политического опыта, как эти выше названные товарищи, но это точно будет интересная борьба. По 96-му округу против Москаленко будет интересная борьба, по 200-му округу, по Одессе будет очень сильная борьба по всем городским округам и части областных. Харьков... Мы везде будем бороться. Не мы придумали мажоритарку, но мы должны её сейчас победить, чтобы потом отменить. Так что на этих округах идут люди с прицелом на победу", - сказал, отвечая на вопрос "Страны", Александр Корниенко.

При этом Разумков отметил: "Я не думаю, что есть одиозные и неодиозные округа, потому что везде голосуют люди. Нет ключевых, самых важных округов - все одинаково важны. Но в каждой области есть свои специфические лидеры, свои проблемы, но тем не менее, все важны".

Также он опроверг информацию о том, что по округу Грановского выдвигается Оксана Томчук: "Впервые слышу это имя".

Напомним, что на съезде назвали такую десятку кандидатов по мажоритарным округам:

1. Макс Бужанский - блогер, писатель, 25 округ в Днепре

2. Юрий Корявченков - актер студии Квартал 95, известный под псевдонимом "Юзик", 35 округ Кривой Рог

3.Татьяна Романцева - адвокат, 48 округ Краматорск

4. Игорь Герасименко - герой Украины, 62 Житомир

5. Юрий Кочут - художник, 68 округ Ужгород

6. Александр Дубинский - журналист, 94 округ Киевская область

7. Альберт Черепаха - аграрий, 185 округ Херсонская область

8. Любовь Шпак - ректор Восточноевропейского 194 округ, Черкассы

9. Максим Перебейнос - врач-анестезиолог, 211 округ, Киев

10. Дмитрий Гурин - урбанист, округ 218, Киев

Также "Страна" публиковала сотню партийного списка "Слуги народа".