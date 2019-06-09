9 июня Национальный корпус, партия ВО "Свобода" и "Правый сектор", объединяются в Единый Националистический блок для участия в предстоящих парламентских выборах, которые запланированы на 21 июля.

В 14:30 в Киеве в КВЦ "Парковый" началось торжественное собрание по этому поводу.

Ранее лидер "Национального корпуса", народный депутат Андрей Билецкий заявил, что такое объединение должно быть не под старыми брендами или названиями. "Это должен быть новый формат, новый бренд, новое название, единый новый патриотический блок", - заявил он.

И добавил, что большинство существующих в Украине националистических партий не пользуются высокой поддержкой и доверием избирателей, поскольку раздроблены на мелкие группы.

Напомним, сегодня в ботаническом саду Киева прошло собрание политической партии Владимира Зеленского "Слуга народа", на котором была озвучена первая двадцатка списка.