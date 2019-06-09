В Житомирской области на трассе Киев - Чоп перевернулась маршрутка с пассажирами. ДТП произошло около полуночи, сообщает пресс-служба полиции региона.

"Предварительно установлено, что ДТП произошло на подъездной дороге от райцентра до трассы Киев - Чоп, вблизи с.Мастеров с участием маршрутного микроавтобуса. Его 49-летний водитель следовал из Киева в Луцк, на закругленном участке дороге не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось", - говорится в сообщении.

В результате происшествия медицинская помощь понадобилась семерым пассажирам автобуса. Двое из них - 22-летний львовянин и 50-летнюю жительницу Новоград-Волынского района - были госпитализированы. Другим - назначено лечение амбулаторно.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Фото: Нацполиция

Напомним, что под Киевом впервые в истории Украины произошло ДТП со смертью в салоне Tesla.

Также под Николаевом в лобовом ДТП погиб полицейский.