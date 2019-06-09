В Верховную Раду в ближайшее время внесут президентский законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс относительно криминализации неличного голосования народных депутатов.

Об этом до начала съезда партии "Слуга народа" сообщил журналистам представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук, передает УНН.

"В ближайшие дни, я думаю, президент внесет изменения в Уголовный кодекс, которыми криминализирует вопрос неличного голосования в ВР", - заявил он. Однако, по словам Стефанчук, принятие документа является маловероятным из-за сжатых сроков.

Также о том, что за кнопкодавство депутатов будут лишать мандатов, на съезде партии заявил Владимир Зеленский.

Ранее мы рассказывали, что топ-кнопкодавами 2018 года оказались Народный фронт и БПП.

Всего по данным общественного движения ЧЕСНО за год в парламенте было зафиксировано 1270 случаев неличного голосования.