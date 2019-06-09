В воскресенье, 9 июня, на съезде президента Владимира Зеленского "Слуга народа", онлайн которого вела "Страна", назвали первых сто человек в партийном списке политсилы.

1. Дмитрий Разумков, глава партии "Слуга народа"

2. Стефанчук Руслан, представитель президента в ВР. Главный идеолог партии

3. Винидиктовна Ирина, эксперт Зе-команды по вопросам реформы судебной системы

4. Арахамия Давид Георгиевич предприниматель, волонтёр

5. Яченко Галина, эксперт по вопросам антикоррупционной политики

6. Федоров Михаил, руководитель диджитал направления партии "Слуга народа". Советник президента по вопросам диджитал и инноваций

7. Корниенко Александр, руководитель избирательного штаба партии "Слуга народа"

8. Красносельская Анастасия, эксперт по налоговому и антикоррупционному законодательству

9. Ткаченко Александр, руководитель телекомпании 1+1 Игоря Коломойского

10. Беленюк Жан, борец греко-римского стиля, чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр

11. Бабак Сергей, эксперт Зе-команды по вопросам образования.

12. Криклий Владислав, кандидат экономических наук

13. Шуляк Елена, эксперт в сфере девелопмента и строительства

14. Наталуха Дмитрий, общественный и политический деятель, правозащитник

15. Ясько Елизавета, культурный деятель, кинородюсер. Представитель Украины в Оксфорде

16. Оржель Алексей, эксперт в сфере топливоэнергетического комплекса

17. Герус Андрей, эксперт по вопросам энергетики

18. Радуцкий Михаил, эксперт в сфере медицины, основатель клиники "Борис".

19. Монастырский Денис, эксперт по вопросам правоохранительной и судебной системы, помощник депутата Антона Геращенко.

20. Гетьманцев Даниил, эксперт по вопросам налогообложения, публичных финансов, банковской права

21. Малюська Денис Леонтьевич

22. Холодов Андрей Иванович

23. Лерус Гео Баградович

24. Кальченко Сергей Витальевич

25. Ткаченко Максим Николаевич

26. Чернев Егор Владимирович

27. Юраш Святослав Андреевич

28. Сушко Павел Николаевич

29. Верещук Ирина Андреевна

30. Курбаков Александр Николаевич

31. Коробкова Елена Анатольевна

32. Диденко Юлия Адександровна.

33. Спивак Дмитрий Павлович

34. Солончук Дмитрий Викторович

35. Ананченко Михаил Олегович

36. Коваленко Анна Николаевна

37. Неклюдов Владлен Михайлович

38. Кривошеев Игорь Сергеевич

39. Ионушас Сергей Константинович

40. Завитневич Александр Михайлович

41. Гусев Юрий Вениаминович

42. Воронов Владимир Анатольевич

43. Арестов Юрий Юрьевич

44. Кисель Юрий Григорьевич

45. Галачук Вадим Сергеевич

46. Ковалев Артем Владимирович

47. Стернечук Виталий Александрович

48. Михайлюк Галина Олеговна

49. Бабий Роман Вячеславович

50. Ткачура Александр Анатольевич

51. Новосад Анна Игоревна

52. Культенко Артем Валерьевич

53. Марусяк Олег Романович

54. Кириченко Николай Александрович

55. Третьяков Галина Николаевна

56. Халимон Павел Витальевич

57. Мошинец Ольга Владимировна

58. Саладуха Ольга Валерьевна

59. Коваль Ольга Владимировна

60. Загорулько Алина Леонидовна

61. Бондаренко Олег Владимирович

62. Крячко Михаил Валерьевич

63. Бардина Марина Олеговна

64. Марченко Людмила Ивановна

65. Юнаков Иван Сергеевич

66. Володина Дарина Артемовна

67. Богданова Наталья Николаевна

68. Савченко Ольга Станиславовна

69. Гринчук Оксана Анатольевна

70. Козак Владимир Васильевич

71. Лысюк Андрей Александрович

72. Сова Александр Георгиевич

73. Панченко Ирина Сергеевна

74. Боярчук Роман Михайлович

75. Ватрас Владимир Антонович

76. Мулик Роман Миронович

77. Тарасов Олег Сергеевич

78. Костюх Анатолий Вячеславович

79. Брагар Евгений Вадимович

80. Безгин Виталий Юрьевич

81. Гутцайт Вадим Маркович

82. Салийчук Александр Вячеславович

83. Карбаджак Роман Юрьевич

84. Репина Элла Анатольевна

85. Пушкаренко Арсений Михайлович

86. Заблоцкий Мариан Богданович

87. Клочко Андрей Андреевич

88. Овчинникова Юлия Юрьевна

89. Мережко Александр Александрович

90. Чернюх Игорь Иванович

91. Устенко Алексей Олегович

92. Кабанов Александр Евгеньевич

93. Вениславский Федор Владимирович

94. Булах Лада Валентиновна

95. Петруняк Евгений Васильевич

96. Мариковский Александр Валерьевич

97. Федиенко Александр Павлович

98. Мотовиловец Андрей Викторович

99. Колесник Анна Сергеевна

100. Богуцкая Елизавета Петровна

Также на съезде назвали десятку кандидатов, которые пойдут от партии на выборах по мажоритарным округам.