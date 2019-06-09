На съезде партии "Слуга народа" 9 июня огласили первых 100 человек из партийного списка. Как и предсказывала "Страна", список мажоритарщиков не представили, устно назвав только несколько округов - десятку претендентов на место в Раде. В их числе известный журналист Александр Дубинский и блогер Макс Бужанский.

Десятка названных мажоритарщиков:

1. Макс Бужанский - блогер, писатель, 25 округ в Днепре

2. Юрий Корявченков - актер студии Квартал 95, известный под псевдонимом "Юзик", 35 округ Кривой Рог

3. Татьяна Романцева - адвокат, 48 округ Краматорск

4. Игорь Герасименко - герой Украины, 62 Житомир

5. Юрий Кочут - художник, 68 округ Ужгород

6. Александр Дубинский - журналист, 94 округ Киевская область

7. Альберт Черепаха - аграрий, 185 округ Херсонская область

8. Любовь Шпак - ректор Восточноевропейского 194 округ, Черкассы

9. Максим Перебейнос - врач-анестезиолог, 211 округ, Киев

10. Дмитрий Гурин - урбанист, округ 218, Киев.

Глава партии Дмитрий Разумков в комментарии "Стране" уточнил, что полный список мажоритарщиков еще дорабатывается и появится завтра, 10 июня.

Также выяснилось, что съезд на котором будут обсуждать мажоритарщиков, будет закрытым.

Напомним, что "Страна" вела онлайн съезда партии Зеленского.

Также в партии "Слуга народа" заявили, что в нее хотят вступить уже 20 тысяч человек.