Журналист Дубинский и блогер Бужанский. В "Слуге народа" назвали десятку мажоритарщиков
На съезде партии "Слуга народа" 9 июня огласили первых 100 человек из партийного списка. Как и предсказывала "Страна", список мажоритарщиков не представили, устно назвав только несколько округов - десятку претендентов на место в Раде. В их числе известный журналист Александр Дубинский и блогер Макс Бужанский.
Десятка названных мажоритарщиков:
1. Макс Бужанский - блогер, писатель, 25 округ в Днепре
2. Юрий Корявченков - актер студии Квартал 95, известный под псевдонимом "Юзик", 35 округ Кривой Рог
3. Татьяна Романцева - адвокат, 48 округ Краматорск
4. Игорь Герасименко - герой Украины, 62 Житомир
5. Юрий Кочут - художник, 68 округ Ужгород
6. Александр Дубинский - журналист, 94 округ Киевская область
7. Альберт Черепаха - аграрий, 185 округ Херсонская область
8. Любовь Шпак - ректор Восточноевропейского 194 округ, Черкассы
9. Максим Перебейнос - врач-анестезиолог, 211 округ, Киев
10. Дмитрий Гурин - урбанист, округ 218, Киев.
Глава партии Дмитрий Разумков в комментарии "Стране" уточнил, что полный список мажоритарщиков еще дорабатывается и появится завтра, 10 июня.
Также выяснилось, что съезд на котором будут обсуждать мажоритарщиков, будет закрытым.
Напомним, что "Страна" вела онлайн съезда партии Зеленского.
Также в партии "Слуга народа" заявили, что в нее хотят вступить уже 20 тысяч человек.