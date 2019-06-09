9 июня, на фуршете съезда политической партии Владимира Зеленского "Слуга народа", угощали шаурмой, которую любит упоминать президент.

Фаст-фуд подавали на фуршете в ботаническом саду, где провела собрание партия президента.

Фото: Страна.ua

История с шаурмой и Зеленским тянется еще с празднования Дня Киева, когда президент поздравил киевлян с днем города, и вспомнил о "запахе цветущих лип и шаурмы возле метро", с которыми у него ассоциируется столица.

Кроме того, потом он выложил фото с заправки, на котором в руках держит надкушенную шаурму.

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Напомним, ранее стала известна первая двадцатка списка партии "Слуга народа".

Как мы рассказывали, на странице заместителя главного редактора "Страны" Светланы Крюковой в соцсети Facebook открылись торги за новую картину - "Золотая шаурма".