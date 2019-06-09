В Ровенской области во время грозы погибли мужчина и его лошадь. Их убил удар молнии. Муж работал на поле, когда внезапно началась гроза. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Он сразу же сел на подводу и отправился домой в село. Впереди на машине ехал его зять, именно он заметил яркую вспышку позади. Когда свидетель остановился и посмотрел назад, то понял, что это молния попала в телегу – погонщик и конь лежали без признаков жизни.

Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть.

Ранее мы рассказывали, как в Харьковской области молния убила рыбака.

Еще мы писали, как под Херсоном девушку убило молнией, когда она собирала клубнику.