Съезд Всеукраинского объединения "Батькивщина" состоится в понедельник, 10 июня, в Киеве. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу партии.

"Повестка дня съезда - участие партии во внеочередных парламентских выборах", - сообщили агентству.

Кроме того, ожидается, что съезд утвердит список кандидатов в народные депутаты от "Батькивщины".

Форум пройдет в партийном офисе политсилы.

Напомним, что внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Также мы рассказывали, что партия Михаила Саакашвили "Рух нових сил" пойдет на парламентские выборы самостоятельно.

Еще напомним, что на съезде партии Порошенко представили первую десятку списка.

Ее возглавил лидер партии Петр Порошенко. Второй номер - председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Третьим номером – первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.