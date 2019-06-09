Директор 1+1, борец, помощник Антона Геращенко. Названа первая двадцатка списка партии "Слуга народа"
Сегодня на съезде политической партии Владимира Зеленского "Слуга народа" назвали первую двадцатку списка.
1. Дмитрий Разумков, глава партии "Слуга народа"
2. Стефанчук Руслан, представитель президента в ВР. Главный идеолог партии
3. Винидиктовна Ирина, эксперт Зе-команды по вопросам реформы судебной системы
4. Арахамия Давид Георгиевич предприниматель, волонтёр
5. Яченко Галина, эксперт по вопросам антикоррупционной политики
6. Федоров Михаил, руководитель диджитал направления партии "Слуга народа". Советник президента по вопросам диджитал и инноваций
7. Корниенко Александр, руководитель избирательного штаба партии "Слуга народа"
8. Красносельская Анастасия, эксперт по налоговому и антикоррупционному законодательству
9. Ткаченко Александр, руководитель телекомпании 1+1 Игоря Коломойского
10. Беленюк Жан, борец греко-римского стиля, чемпион мира, серебрянный призер Олимпийских игр
11. Бабак Сергей, эксперт Зе-команды по вопросам образования.
12. Криклий Владислав, кандидат экономических наук
13. Шуляк Елена, эксперт в сфере девелопмента и строительства
14. Наталуха Дмитрий, общественный и политический деятель, правозащитник
15. Ясько Елизавета, культурный деятель, кинородюсер. Представитель Украины в Оксфорде
16. Оржиль Алексей, эксперт в сфере топливоэнергетического комплекса
17. Герус Андрей, эксперт по вопросам энергетики
18. Радуцкий Михаил, эксперт в сфере медицины, основатель клиники "Борис".
19. Монастырский Денис, эксперт по вопросам правоохранительной и судебной системы, помощник депутата Антона Геращенко.
20. Гетьманцев Даниил, эксперт по вопросам налогообложения, публичных финансов, банковской права
"Страна" ведет онлайн-трансляцию съезда партии.