В Херсонской области пенсионер в ходе алкогольного застолья застрелил семейную пару. Трагедия произошла в Каланчакском районе вечером 8 июня, сообщает пресс-служба полиции региона.

Сообщается, что в полицию позвонила жительница райцентра, которая заявила, что ее бывший муж застрелил 42-летнего мужчине и 45-летнюю женщину, по адресу их совместного проживания.

Полиция прибыла на место и обнаружила 66-летнего пенсионера в нетрезвом состоянии. Он сидел во дворе с охотничьим ружьем в руках. Мужчина рассказал полицейским, что около 17:00 пришел к потерпевшим в гости. Во время застолья хозяин дома приревновал гостя к своей сожительнице. Возникла ссора и драка. Подозреваемый сбегал домой за ружьем, вернулся и застрелил супругов. После чего позвонил сыну и рассказал, что натворил.

Правоохранители изъяли у мужчины ружье и направили на исследование в экспертно-криминалистический центр. Пенсионер задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, он находится в изоляторе временного содержания. Открытое уголовное производство по п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Подозреваемому может грозить пожизненное лишение свободы.

Напомним, что под Харьковом застрелился 15-летний сын заместителя мэра.

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