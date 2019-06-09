В воскресенье, 9 июня, в Молдове премьер-министр Молдавии Павел Филип, которого Конституционный суд назначил исполняющим обязанности президента, подписал указ о роспуске парламента. Об этом передает "Интерфакс".

Также Филип назначил досрочные парламентские выборы на 6 сентября.

На брифинге он объяснил это тем, что действующий президент Игорь Додон отказался подписать указ о роспуске парламента и поддержал действия парламента, который КС признал незаконным.

Ранее "Страна" сообщала, что в Молдове распустили парламент, который так и не сформировал правительство.

Также в Молдове выбрали главу правительства и создали коалицию. В нее вошла пророссийская Партия социалистов.

Кроме того, в Молдове парламент признал страну "захваченным государством". В Кишиневе ночью неизвестные заблокировали парламент и министерства.