В Молдове и.о. президента распустил парламент и назначил выборы
В воскресенье, 9 июня, в Молдове премьер-министр Молдавии Павел Филип, которого Конституционный суд назначил исполняющим обязанности президента, подписал указ о роспуске парламента. Об этом передает "Интерфакс".
Также Филип назначил досрочные парламентские выборы на 6 сентября.
На брифинге он объяснил это тем, что действующий президент Игорь Додон отказался подписать указ о роспуске парламента и поддержал действия парламента, который КС признал незаконным.
Ранее "Страна" сообщала, что в Молдове распустили парламент, который так и не сформировал правительство.
Также в Молдове выбрали главу правительства и создали коалицию. В нее вошла пророссийская Партия социалистов.
Кроме того, в Молдове парламент признал страну "захваченным государством". В Кишиневе ночью неизвестные заблокировали парламент и министерства.