В Киеве в больницах находятся два человека с диагнозом - ботулизм. Об этом рассказала глава пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская, передает УНН.

"По ботулизму, два пациента сейчас находятся в больнице. Один попал ранее, вторая женщина поступила на прошлой неделе", - сообщила она.

По ее словам, на текущей неделе с данной болезнью никто не поступал.

Ботулизм - тяжелое токсикоинфекционное заболевание, характеризующееся поражением нервной системы, преимущественно продолговатого и спинного мозга, протекающее с преобладанием офтальмоплегическогои бульбарного синдромов.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве 6-летний ребенок попал в реанимацию с ботулизмом, съев вяленого карася, приготовленного отцом.

Также в Херсоне супружескую пару госпитализировали с ботулизмом, глава семьи скончался.