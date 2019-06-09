Боевики на Донбассе сорвали договоренности по разведению сил и средств вблизи Станицы Луганской, которое было запланировано на 16 июня. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр ООС.

Сообщается, что 8 июня с 20:55 по 21:35 боевики из стрелкового оружия обстреливали населенный пункт Станица Луганская. Обстрел велся с направления оккупированного населенного пункта Николаевка.

"Указанный факт в очередной раз демонстрирует нежелание вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации придерживаться минских договоренностей по разведению сил и средств на указанном участке местности, которое было спланировано на 16 июня", - говорится в сообщении.

Отметим, что согласно договоренностям, разведение сил может быть осуществлено только после соблюдения режима тишины и его фиксации наблюдателями СММ ОБСЕ в течение 7 дней.

"Учитывая вышеизложенное, датой следующего разведения сил и средств на участке №1 "Станица Луганская" может быть 17 июня 2019 года, лишь при условии сохранения режима тишины к указанному сроку", - добавили в штабе.

Фото: facebook.com

Напомним, что на Донбассе погибли двое военных, восемь ранены.

Также на Донбассе по ВСУ 12 раз открывали огонь, убит один военнослужащий.