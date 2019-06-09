В воскресенье, 9 июня, в Киеве прошел съезд обновленной партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность". На нем объявили первую пятерку партийного списка на выборах. Об этом сообщает "Украинская правда".

Первую пятерку возглавит лидер партии Петр Порошенко. Второй номер - председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Третьим номером – первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, четвертым - командующий десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский, пятым - певица и волонтер София Федина.

На съезд прибыли часть министров и руководство Верховной Рады. В частности, присутствовала первый вице-премьер Степан Кубив, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, министр соцполитики Павел Розенко.

Также прибыли часть депутатов "Народного фронта", в частности спикер Рады Андрей Парубийи вице-спикер Ирина Геращенко.

"Мы идем не за должностями. Мы идем, чтобы защитить наши идеи, отстаивать принципы и обеспечивать движение в ЕС", - заявил Порошенко во время открытия съезда.

Фото: pravda.com.ua

Напомним, что партия Порошенко определится с предвыборным списком параллельно с силой Зеленского.

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