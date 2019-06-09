В воскресенье, 9 июня, Конституционный суд Молдовы назначил заместителя председателя Демократической партии Павла Филипа временно исполняющего обязанности президента страны. Об этом передает Point.md.

В решении КС сказано, что обстоятельства назначения временно исполняющего обязанности президента были установлены после обращения группы депутатов.

"Обстоятельством, оправдывающим временную должность Президента Республики Молдова в процедуре роспуска Парламента, является преднамеренный отказ президента выполнить свое конституционное обязательство обратиться в Конституционный суд, чтобы определить обстоятельства, оправдывающие роспуск парламента 10-го законодательного органа, с последующим выпуском указа о роспуске парламента и о назначении даты досрочных парламентских выборов, что, согласно статье 91 Конституции, является временной невозможностью использовать свои полномочия в этом отношении", — говорится в решении.

Теперь Филипп должен сообщить Конституционный суд об обстоятельствах, оправдывающих роспуск парламента 10-го законодательного органа, и, в зависимости от обстоятельств, выдать указ о роспуске парламента и назначении досрочных парламентских выборов.

Фото: Sputnik Молдова

Напомним, что в Молдове парламент признал страну "захваченным государством".

Также в Кишиневе ночью неизвестные заблокировали парламент и министерства.