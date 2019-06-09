9 июня в ботсаду Киева проходит съезда партии Владимира Зеленского "Слуга народа". На нем должны объявить партийный список из 225 кандидатов. Что касается мажоритарщиков, их имена названы не будут.

Съезд перенесли с 8 на 9 июня, поскольку в партии заявили, что не успевают проверить все анкеты желающих пойти в Верховную Раду. "Страна" ведет онлайн-репортаж с места событий.

12:00 Кирилл Тимошенко не ответил на вопрос, почему сегодня не будет презентован список мажоритарщиков.

- А что с мажоритарщиками? Они потерялись?

-Ну да, я читал "Страну.ua", вы об этом написали. Иногда такое ощущение, что "Страна.ua" - это и есть "Слуга народа".

На замечание"Страны", что буквально пять минут назад эту информацию нам подтвердил глава штаба партии в Житомирской области, Тимошенко сказал "вот с ним об этом и поговорите", и ушёл, отказавшись отвечать на вопросы.

11:55 Глава Администрации президента Андрей Богдан.

11:50 Актер студии Квартал 95 Юрий Корявченков, известный под псевдонимом "Юзик", который может пойти на досрочные парламентские выборы от партии "Слуга народа".

11:40 В первой десятке списка точно есть Дмирий Разумков и Александр Корниенко. Сообщила "Стране" пресс-секретарь партии Татьяна Цыба.

11:35 Глава партии Дмитрий Разумков опроверг слухи. что места в "Слуге народа" продаются.

11:30 У стоек с регистрацией много народа.

11:20 Тем временем у ботсада развернулся небольшой митинг. Его участники говорят, что приехали из Харькова протестовать против того, чтобы человек мэра города Геннадия Кернеса Александр Ткаченко баллотировался, как мажоритарщик от партии Зеленского. При этом у Зеленского информацию о мажоритарщике Ткаченко опровергают.

11:10 Приехал президент Владимир Зеленский.

11:05 От служебного входа до места проведения съезда гостей и журналистов подвозят такие машинки.

Фото: Страна ua

11:00 Журналистов пропускают через служебный вход в Ботсад имени Гришко. Возникла небольшая очередь.

Фото: Страна ua