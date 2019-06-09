Геннадий Москаль вышел из партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Об этом сообщается на сайте чиновника.

Заявление было подано в Центральный совет партии Блок Петра Порошенко "Солидарность" в пятницу, 8 июня.

Также Москаль заявил о сложении полномочий председателя Закарпатской теорганизации партии.

"Прошу прекратить мое членство в политической партии Блок Петра Порошенко "Солидарность". Также сообщаю, что слагаю с себя полномочия председателя Закарпатской территориальной организации политической партии Блок Петра Порошенко "Солидарность", - сказано в заявлении.

Фото: moskal.in.ua

Напомним, что из БПП вышел нардеп, а Рыбчинский перешел в "Батькивщину".

Также Грановский вышел из БПП. Кроме того, как сообщил Парубий, нардеп Каплин вышел из БПП.