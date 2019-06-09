Москаль вышел из партии Порошенко
Геннадий Москаль вышел из партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Об этом сообщается на сайте чиновника.
Заявление было подано в Центральный совет партии Блок Петра Порошенко "Солидарность" в пятницу, 8 июня.
Также Москаль заявил о сложении полномочий председателя Закарпатской теорганизации партии.
"Прошу прекратить мое членство в политической партии Блок Петра Порошенко "Солидарность". Также сообщаю, что слагаю с себя полномочия председателя Закарпатской территориальной организации политической партии Блок Петра Порошенко "Солидарность", - сказано в заявлении.
Фото: moskal.in.ua
Напомним, что из БПП вышел нардеп, а Рыбчинский перешел в "Батькивщину".
Также Грановский вышел из БПП. Кроме того, как сообщил Парубий, нардеп Каплин вышел из БПП.