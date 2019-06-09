8 июня матч плей-офф чемпионата Украины за право играть в сезоне-2019/20, который состоялся между Волынью и Карпатами, завершился беспорядками на поле. Об этом сообщает Football.com.

В конце игры фаны зажгли файера и рефери - Максим Козыряцкий в первый раз остановил игру. В добавленное время арбитр зафиксировал нарушение правил в центре поля и между игроками началась потасовка. В конфликт решили вмешаться ультрас и на поле выбежал фанат луцкой команды, который запустил в арбитра пластиковым креслом. В итоге, рефери и его помощники вынуждены были срочно ретироваться.

Игра была приостановлена. Команды увели с поля до финального свистка. Волынь вела 1:3.

Напомним, что в Харькове фаны Шахтера и Айнтрахта устроили рукопашный поединок.

Как сообщала "Страна", футболисты Арсенала и Валенсии устроили бокс на поле после матча полуфинала Лиги Европы.