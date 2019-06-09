Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках 9-10 июня
В воскресенье, 9 июня, в Украине ожидается подъем уровня воды на реках. об этом предупреждает пресс-служба Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"По данным Укргидрометцентра, 9-10 июня на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 0,8 м над уровнями на 8 часов 8 июня", - сообщили спасатели.
Отмечается, что местами возможен выход воды на заводь, при сильных ливнях возможно формирование значительного местного стока.
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