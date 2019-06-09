Голливудский актер, звезда "Стражей Галактики" Крис Прэтт и дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин сыграли свадьбу. Торжество прошло 8 июня на роскошном ранчо Сан Исидро в Монтесито, передает TMZ.

29-летняя Кэтрин была в открытой белом платье, а 39-летний Пратт был в черном классическом смокинге. На церемонию он прибыл вместе с сыном.

Отметим, что о помолвке актера и дочери экс-губернатора Калифорнии стало известно в январе 2019 года. Для голливудского актера это уже второй брак - Крис ранее был женат на актрисе Анне Фарис, с которой расстался в прошлом году. Для Шварценеггер же это - первый брак.

Фото: TMZ

Напомним, что Дженнифер Лопес с размахом отпразднует свадьбу на Багамских островах.

Также Каменских и Потап разъехались по разным концертам уже через неделю после свадьбы.