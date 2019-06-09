10 июня матч Украина - Люксембург в рамках отбора на Евро-2020 рассудит команда арбитров из Словакии. Об этом сообщает УНН.

Главный рефери матча - Петер Кралович. Ему будут помогать Милан Штрба и Эрик Вайсс. Резервный арбитр Михал Оценаш.

Матч Украина - Люксембург состоится на стадионе "Арена Львов" и начнется в 21:45. "Страна" будет вести онлайн футбольного поединка.

Как сообщала "Страна", 7 июня сборная Украины не оставила камня на камне от обороны команды Сербии в отборе к Евро-2020. После этой победы Украина единолично возглавила свою группу с 7 набранными в трех матчах очками. У Люксембурга – 4 очка после трех туров. Португалия, которая сыграла пока два матча, имеет в своем активе 2 очка, Литва и Сербия набрали в двух играх по 1 очку.

Ранее мы публиковали все результаты матчей и положение команд в группе В отбора Евро-2020.