В Киеве спасатели женщину, которая упала с пешеходного моста, который ведет на Труханов остров. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Происшествие случилось вечером, 8 июня. После сообщения об инциденте на место выехали водолазы аварийно-спасательной службы. К моменту их прибытия очевидцы достали из воды женщину 1989 года рождения.

До прибытия "скорой помощи" водолазы оказывали психологическую и моральную поддержку пострадавшей.

На месте работали медики, спасатели ГСЧС и полиция. Подробности инцидента устанавливаются.

Ранее "Страна" сообщала, что в Черновицкой области полицейский спас девушку, которая прыгнула с моста в Днестр. Фото.

Также в Днепре полицейские спасли девушку за мгновение до ее смертельного прыжка с моста. Видео.