В столице женщина упала с пешеходного моста к Труханову острову
В Киеве спасатели женщину, которая упала с пешеходного моста, который ведет на Труханов остров. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
Происшествие случилось вечером, 8 июня. После сообщения об инциденте на место выехали водолазы аварийно-спасательной службы. К моменту их прибытия очевидцы достали из воды женщину 1989 года рождения.
До прибытия "скорой помощи" водолазы оказывали психологическую и моральную поддержку пострадавшей.
На месте работали медики, спасатели ГСЧС и полиция. Подробности инцидента устанавливаются.
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