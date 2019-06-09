В Киеве до конца 2019 года установят 100 туалетов для собак. Сейчас в столице есть 47 ящиков с пакетами и специальными урнами, передает УНН.

"На этот год запланировано 100, сейчас происходит их дополнительная инвентаризация", - рассказала исполняющий обязанности директора коммунального предприятия "Киевская городская больница ветеринарной медицины" Наталья Мазур.

По ее словам, GPS координаты зоокомплекса планируют нанести на карту, чтобы людям было удобно найти место, где можно погулять со своей собакой и потом за ней убрать.

"Мы сейчас будем начинать их наносить, у нас есть сводные данные по зоокомплексам. Мы являемся партнерами с организациями "Это наш Киев" и Форум UA-Vet, которые так же продвигают культурный выгул собак", - отметила она.

Установка стационарных поилок для собак на улицах Киева не запланирована.

Как сообщили в КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины", до конца первого полугодия, с помощью районных зеленстроев, будет установлено еще 53 зоокомплекса, в частности, по следующим адресам:

• ул. Саперно-Слободская, 16-Б;

• ул. Голосеевский, 5-15;

• ул. Науки, 10;

• парк "Позняки" по ул. Драгоманова, 31;

• Днепровская набережная, 10 (по другую сторону дороги);

• Парк "Тельбин";

• Парк "Победа" (напротив Парковых озер);

• Парк "Киото";

• Парк "Деснянский";

• Парк "Молодежный";

• сквер по Минскому шоссе, 4;

• сквер Фрунзе;

• парк по ул. Правды, 70-76;

• сквер на пересечении ул. Светлицкого и просп. свободы;

• сквер им. Скрябина по ул. Порика, 7-9;

• сквер по ул. Свободы, 2;

• сквер Котельникова (Котельникова, 26);

• зеленая зона ул. Зодчих, 4-6;

• зеленая зона ул. Зодчих, 12-16;

• парк "Отрадный" по ул. Г. Севастополя, 37;

• парк "Юность" по ул. Козецкого и Курская;

• сквер по ул. Преображенская, 22/9;

• сквер им. Котляревского;

• Павловский парк по ул. В. Винниченко, 9;

• Сырецкий парк;

• Парк "Радуга" ("Фора" на Туполева).

Напомним, что ученые выяснили, что желание завести собаку обусловлено генетически.

Также в Финляндии запретили содержание опасного гибрида волка и собаки, выведенного в России.