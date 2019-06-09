В воскресенье, 9 июня, состоится финал Лиги наций УЕФА, в котором за кубок будут бороться Португалия и Нидерланды. Место проведения город Порту, стадион "Драгау".

Матч начнется в 21:45. В прямом эфире его будет транслировать телеканал Футбол 1. "Страна" будет вести онлайн Португалия - Нидерланды с 20:45.

У португальцев на поле не выйдет Пепе, под вопросом участие Жоау Канселу. У голландцев кадровых проблем нет.

Этот футбольный турнир УЕФА был создан совсем недавно. Сегодня определится первый его победитель. За третье место в Лиге наций сегодня сыграют Англия и Швейцария.

Напомним, что ФИФА идет по следу УЕФА и хочет учредить Всемирную Лигу наций.

Как сообщала "Страна", финал Кубка Лиги наций станет последним матчем в карьере известного судьи.