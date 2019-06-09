Власти Испании официально разрешили закончить строительство Храма Святого Семейства работы архитектора Антонио Гауди. До этого никаких разрешений в госреестрах на строительство сооружения не было найдено, передает DW.

Строительство католической церкви началось еще в 1882 году - тогда был заложен первый камень сооружения. Но лишь в 2016 году узнали, что храм возводится незаконно. Есть только одно упоминание о том, что Гауди однажды пришел к властям деревни Сант-Марти, что позже стала районом Барселоны, и попросил разрешения на строительство, однако ответа не получил.

Теперь горсовет Барселоны ликвидировал "историческую аномалию в городе". Запланировано, что храм закончат строить в 2026 году - к 100-летию со смерти Гауди. Если все планы воплотятся в жизнь, то собор станет самым высоким религиозным сооружением в Европе.

Фото: Собор Гауди

Напомним, что в Испании ограбили дом футболиста Мораты, когда он играл за сборную.

Также в Испании ограбили дом футболиста Мораты, когда он играл за сборную.