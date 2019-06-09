В Испании произошло вооруженное ограбление дома футболиста Альваро Мораты в то время, когда он играл за национальную сборную в гостевом матче отборочного этапа на Евро-2020. Об этом сообщает Football.com.

Вооруженные преступники проникли в дом футболиста, где находилась его семья. Они похитили предметы, общая стоимость которых пока не установлена. Семья Мораты, который играл с командой Фарерских островов, не пострадала. Грабители успели скрыться.

Фото: Альваро Мората

Напомним, что стало известно, что говорил Шевченко подопечным до и после матча с Сербией.

Как сообщала "Страна", полузащитник "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар подписал контракт с мадридским "Реалом". Переход бельгийского полузащитника обошелся мадридскому клубу в 100 миллионов евро без учета возможных бонусов.