В Кишиневе ночью неизвестные заблокировали парламент и министерства
В столице Молдовы Кишиневе неизвестные заблокировали здания ряда государственных учреждений. У входа в здания были установлены палатки, при этом полиции на месте не было, передает NewsMaker.
Заблокированными оказались здания правительства, министерства внутренних дел, Генпрокуратуры, министерства финансов, министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, а также других учреждений.
Издание пишет, что все госучреждения "берут под охрану, и туда могут не пустить новых назначенцев" (членов нового правительства - Ред.).
Фото: NewsMaker
Ранее "Страна" сообщала, что в Молдове распустили парламент, который так и не сформировал правительство.
Также в Молдове выбрали главу правительства и создали коалицию. В нее вошла пророссийская Партия социалистов.
Еще в Молдове парламент признал страну "захваченным государством".