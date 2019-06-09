В столице Молдовы Кишиневе неизвестные заблокировали здания ряда государственных учреждений. У входа в здания были установлены палатки, при этом полиции на месте не было, передает NewsMaker.

Заблокированными оказались здания правительства, министерства внутренних дел, Генпрокуратуры, министерства финансов, министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, а также других учреждений.

Издание пишет, что все госучреждения "берут под охрану, и туда могут не пустить новых назначенцев" (членов нового правительства - Ред.).

Фото: NewsMaker

Ранее "Страна" сообщала, что в Молдове распустили парламент, который так и не сформировал правительство.

Также в Молдове выбрали главу правительства и создали коалицию. В нее вошла пророссийская Партия социалистов.

Еще в Молдове парламент признал страну "захваченным государством".