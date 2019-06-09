В воскресенье, 9 июня в Казахстане начались выборы президента страны. Избирательные участки открылись в семь утра (4:00 по Киеву), передает "Коммерсант".

На пост президента претендуют семь кандидатов. Лидером гонки считается действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев: за него готовы голосовать 72,7%. В поддержку Токаева также агитирует бывший лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев.

На второй позиции с большим отставанием - кандидат от общественного объединения "Судьба нации" оппозиционер Амиржан Косанов - 7,9%. Третье место у первой в истории страны кандидата-женщины Дании Еспаевой - 5,4% (партия "Ак Жол").

Президента в Казахстане избирают на пять лет. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей. Если ни одному из кандидатов не удастся преодолеть этот барьер, будет назначен второй тур. Выборы признаются состоявшимися при любой явке избирателей. Подвести итоги Центризбирком на основании протоколов территориальных избирательных комиссий должен не позднее чем в семидневный срок после голосования.

Напомним, что 19 марта 2019 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства.

После отставки Назарбаева, в должность президента Казахстана вступил 65-летний Касым-Жомарт Токаев, занимавший до этого пост спикера Сената парламента.