Собчак официально развелась с Виторганом
Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак заявила, что уже официально разведена с актером Максимом Виторганом после шестилетнего брака. Об этом она заявила в эфире программы "Ты не поверишь".
"Я официально разведена", - сказала 37-летняя Собчак. Она добавила, что рассталась с бывшим мужем полюбовно и он может в любое время видеться с их 2-летним сыном Платоном.
Фото: Собчак и Виторган
О разрыве отношений Собчак и 46-летнего Виторгана стало известно в марте 2019 года. Ей приписывают связь с режиссером Константином Богомоловым.
Ранее Собчак впервые "официально" вышла в свет с Богомоловым.
Также мы писали, что после того, как Собчак и Виторган по отдельности приехали на Кипр послушать концерт LP, появились слухи об их тайном воссоединении.