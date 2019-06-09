Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак заявила, что уже официально разведена с актером Максимом Виторганом после шестилетнего брака. Об этом она заявила в эфире программы "Ты не поверишь".

"Я официально разведена", - сказала 37-летняя Собчак. Она добавила, что рассталась с бывшим мужем полюбовно и он может в любое время видеться с их 2-летним сыном Платоном.

Фото: Собчак и Виторган

О разрыве отношений Собчак и 46-летнего Виторгана стало известно в марте 2019 года. Ей приписывают связь с режиссером Константином Богомоловым.

Ранее Собчак впервые "официально" вышла в свет с Богомоловым.

Также мы писали, что после того, как Собчак и Виторган по отдельности приехали на Кипр послушать концерт LP, появились слухи об их тайном воссоединении.