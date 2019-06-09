Синоптики обещают жару и грозовые дожди
В воскресенье, 9 июня Украину зальют дожди с грозами. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
Синоптики сообщили, что с среднем сила ветра составит от 5 до 10 м/с. Направление преимущественно восточное, только в западных областях - северо-западное.
В среднем по стране воздух прогреется до +25+30, а в восточных регионах будет до +32. Ночью в среднем температура воздуха составит от +14 до +19 градусов.
На Западе термометры покажут днем от +23 до +27 градусов.
В северных и центральных регионах температура воздуха составит от +25 до +30 градусов.
На Востоке Украина ожидается самая жаркая температура - будет от +30 до +33 градусов.
В южных областях прогнозируется температура воздуха в пределах +25...+30 градусов.
Фото: Укргидрометцентр
Напомним, что на выходные в Киеве будет жара до +30, но с дождями и грозой.
Также по Украине пройдут ливни, грозы температура до +29 градусов.