В воскресенье, 9 июня Украину зальют дожди с грозами. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Синоптики сообщили, что с среднем сила ветра составит от 5 до 10 м/с. Направление преимущественно восточное, только в западных областях - северо-западное.

В среднем по стране воздух прогреется до +25+30, а в восточных регионах будет до +32. Ночью в среднем температура воздуха составит от +14 до +19 градусов.

На Западе термометры покажут днем от +23 до +27 градусов.

В северных и центральных регионах температура воздуха составит от +25 до +30 градусов.

На Востоке Украина ожидается самая жаркая температура - будет от +30 до +33 градусов.

В южных областях прогнозируется температура воздуха в пределах +25...+30 градусов.

Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что на выходные в Киеве будет жара до +30, но с дождями и грозой.

Также по Украине пройдут ливни, грозы температура до +29 градусов.