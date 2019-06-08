Завтра, 9 июня, на съезде президентской партии "Слуга народа" будет объявлен только партийный список. Что касается мажоритарщиков, их имена названы не будут. Об этом "Стране" стало известно от источников в политсиле.

Сегодня в 21.30 потенциальные мажортарщики "Слуги народа" получили сообщение следующего содержания: "Внимание, срочное объявление! На завтра нужны только делегаты. По мажоритарке - присутствие кандидатов и обучение переносится. Все детали позже. Будет еще ряд сообщений. Прошу всех быть в системе".

По нашим данным, причина такого решения - наличие "проблемных" мажоритарных кандидатов. Вследствие чего не удалось согласовать их перечень.

Напомним, что в партии "Слуга народа" заявили, что в нее хотят вступить уже 20 тысяч человек.

Также сегодня мы публиковали уже озвученные первые десятки ведущих партий.