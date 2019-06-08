В испанском городе Сан-Хосе де Ла-Риконада возле Севильи произошла трагедия на местной ярмарке. Минимум 28 человек пострадали из-за аварии карусели на ярмарке, передает Daily Mail.

Очевидцы сообщили, что во время движения главная опора карусели раскололась пополам и части конструкции привалили собой людей, которые катались на этом аттракционе. Среди пострадавших много детей.

Так, 11-летнюю девочку и женщину эвакуировали воздушным транспортом с тяжелыми травмами головы и ног. С серьезными травмами головы госпитализирована еще одна 13-летняя девочка. Всего в больницы Севильи попали шесть детей в в возрасте от 12 до 14 лет.

Полиция выясняет причины инцидента. Аттракцион был построен в 2001 году и имел все сертификаты безопасности. Парк развлечений временно закрыли для посетителей.

Фото: Daily Mail

Напомним, что одессит погиб на аттракционе.

Также в Уманском парке "Софиевка" аттракцион убил ребенка.