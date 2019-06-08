В субботу, 8 июня, в Москве Никулинский районный суд отправил под домашний арест на два месяца корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Об этом сообщает сайт издания.

Суд также запретил Голунову пользоваться средствами связи и общаться с другими фигурантами дела.

О домашнем аресте просила защита журналиста. Следствие и прокуратура ходатайствовали о помещении Голунова под стражу.

Ивану Голунову предъявлены обвинения в покушении на сбыт наркотиков в крупных размерах. Ему грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

Голунов настаивает на своей невиновности и говорит, что наркотики ему подкинули. Он связывает уголовное дело против него с проводимыми им расследованиями.

"Это из-за похоронного бизнеса (имеется ввиду его расследование на эту тему, - прим.Ред.). Мне поступали угрозы", - говорил Голунов на суде.

Напомним, что в Москве задержан журналист "Медузы" Иван Голунов, у которого нашли наркотики.

Также главред "Медузы" Колпаков сложил с себя полномочия из-за обвинений в харрасменте.