В субботу, 8 июня, в Молдове 61 депутат парламента проголосовали за декларацию, в которой их страна признана "захваченным государством". Об этом сообщает "Укринформ".

"Парламент Республики Молдова в качестве высшего законодательного органа страны с обеспокоенностью констатирует, что государственные институты, включая юридические учреждения, захвачены. Все граждане страдают от коррупции, от тотального контроля над правовыми институтами и судебными органами со стороны олигархических структур, а также попранием гражданских свобод", – сказано в декларации.

Также один из авторов документа, сопредседатель блока ACUM Андрей Нэстасе обвинил Конституционный суд Молдовы в том, что он принимает решения, которые противоречат законодательству, и инициировал иск в Европейский суд по правам человека против КС.

Напомним, что В Молдове выбрали главу правительства и создали коалицию. В нее вошла пророссийская Партия социалистов.

Также в Молдове распустили парламент, который так и не сформировал правительство.