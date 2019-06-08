Сегодня вечером на Старокиевской горе в Киеве прошел съезд партии "Голос" Святослава Вакарчука. Ключевая цель мероприятия - обнародование списков, с которыми политсила пойдет на досрочные выборы в Верховную Раду.

По словам присутствовавшего на месте корреспондента "Страны", большая часть собравшихся - пара-тройка тысяч человек - пришли преимущественно для того, чтобы послушать бесплатный концерт Вакарчука, который состоялся там же после съезда. Завершила выступление новая песня музыканта - "Човен" ("Лодка", - рус.).

По словам артиста, эта композиция станет девизом его кампании. Если вкратце, в ней идет речь о лодке, которая, несмотря на сложности, плывет; она несломленная и непобежденная. Предлагаем вниманию ее ниже.

Между официальной частью съезда и концертом Святослав Вакарчук подошел к журналистам, которые ожидали его в специальной зоне. В ходе беседы со СМИ он отметил, что его концерты - не подкуп избирателей и сказал, что бывшего президента Петра Порошенко есть за что похвалить, но с оговоркой - "не все реформы доведены до конца".

Вместе с тем, Вакарчук дал понять, что в жесткой оппозиции к Владимиру Зеленскому его политсила выступать не будет: "Если президент будет выступать в предложениями, которые нас устроят, мы его поддержим. Но мы будем выдвигать еще более радикальные предложения".

Также музыкант, решивший вновь идти в большую политику, рассказал о том, кто финансирует его партию.

"Мы собираем пожертвования с малого и среднего бизнеса. Уже 25-30 миллионов собрано. Часть денег придет от крупных [предпринимателей], но их нет в списках, и это точно не олигархи. Мы пришли бороться с олигархами, но не против богатых людей. Мы против касты неприкосновенных, которые контролируют СМИ, вводят в Раду своих ставленников. Мы должны уничтожить бермудский треугольник олигархов", - ответил Вакарчук и пообещать со следующей недели начать публиковать списки тех, кто вложил деньги в его кампанию.

Певец отметил, что одно из его правил - не записывать в список старых (нынешних) народных депутатов - он хочет максимально дать возможность пройти в парламент новым лицам. Но шоумен не то, чтобы совсем отказался от нынешних нардепов, а предложил им "пройти очищение людьми" - попытать счастья на мажоритарке.

Так, народный депутат Павел Ризаненко будет баллотироваться в парламент по округу №97, Виктория Войцицкая - №155, Леонид Емец - №221, Виктория Пташник - №223. Всего по мажоритарке от "Голоса" будут баллотироваться 70 кандидатов.

В кулуарах Рады активно ходили слухи, что к "Голосу" примкнет еще одна депутат от "Самопомощи" Елена Сотник, но в итоге она оказалась на втором месте в партии "Сила и Честь" Игоря Смешко, а идею Вакарчука с мажоритарной назвала унижением и популизмом: "Пройти очищение людьми" на мажоритарке? Сорри, я себя и свою работу уважаю, мне не стыдно ни за одно решение, мне нечего стыдиться того, что я народный депутат. Я это делала и буду делать достойно. А то, что делает "Голос", - это унижение таких, как я, коллег, это не стандарты новой партии, это популизм".

Более того, по словам Елены Сотник, в случае, если бы она согласилась идти по мажоритарке от "Голоса", она должна была бы вложить в кампанию самостоятельно 300-500 тысяч долларов: "У меня нет 300 тысяч долларов на мажоритарку, а брать "у дяди" я не собираюсь".

Что касается списка, его ожидаемо возглавил сам Вакарчук. Обращаясь к СМИ и собравшимся, он призвал анализировать будущих кандидатов и "обращать внимание на огрехи", дабы все представители "Голоса" были "кристально чистыми". Музыкант добавил, что через несколько дней, в понедельник - вторник, он должен подать документы в ЦИК.

Итак, топ-20 списка выглядит так:

1. Вакарчук Святослав

2. Клименко Юлия, бывший заместитель министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса.

3. Рудык Кира, предприниматель, представляет IT-сферу.

4. Железняк Ярослав, сооснователь проекта PolitEyes.

5. Устинова Александра, член правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

6. Макаров Олег, юрист фирмы "Кисиль и партнеры". Выходцем из этой же фирмы является Алексей Филатов, бывший заместитель главы Администрации президента, где он был "смотрящим" за судебной системой (сейчас против него открыто уже несколько уголовных производств).

7. Юрчишин Ярослав, экс-глава правления антикоррупционной организации Transparency International Ukraine (накануне второго тура выборов публично поддержал Порошенко)

8. Рахманин Сергей, известный украинский журналист, заместитель главного редактора газеты "Зеркало недели".

9. Бобровская Соломия, бывшая заместительница Саакашвили по Одесской облгосадминистрации.

10. Стефанишина Ольга, заместитель и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун.

11. Курдидык Александр, юрист.

12. Цабаль Владимир, экономист.

13. Осачук Андрей, юрист.

14. Костенко Роман, участник АТО.

15. Лозинский Роман, экс-глава Украинской галицкой партии.

16. Совсун Инна, эксперт в области образования.

17. Василенко Леся, юрист.

18. Умеров Рустем, предприниматель, представитель Курултая.

19. Свидерская Алина, экономист.

20. Шараскин Андрей, участник АТО и бывший замглавы "Правого сектора" по политической части.

После презентации списка лидеры партии сделали совместное фото на фоне киевского заката.

Представители партии "Голос". Фото: Страна

Также на съезде имела место так называемая диджитализация. Журналисты получили список партии в виде огромного QR-кода. Тем медийщиками, у кого не была установлена специальная программа для его считывания, пришлось ее впопыхах устанавливать, чтобы иметь возможность узнать состав команды Вакарчука.

О членах своей партии и их призвании музыкант высказался так: "Мы считаем, что миссия партии "Голос" - не просто привести новые лица в парламент. Дело не в лицах. Намного более важно, что у людей, которые стоят на сцене, в головах и в сердце, для которых интересы государства превыше всего... Наша задача - идти во власть, балансировать, контролировать законодательство в рамках Конституции. Мы не просто новые лица, мы - порядочные, интеллигентные лица, которые будут работать на то, чтобы украинцы жили достойно".

Ниже мы приводим трехминутное обращение Вакарчука к собравшимся:

По результатам последнего социологического опроса группы "Рейтинг", "Голос" готовы поддержать 5,6% определившихся с выбором респондентов (и 4,3% всех опрошенных).

Как партия Вакарчука изменит предвыборный расклад - читайте в нашем материале.