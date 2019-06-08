В субботу, 8 июня, в Киеве посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий вышел на "Марш в защиту жизни и семьи". Об этом дипломат написал в Twitter.

Посол опубликовал в сети собственное селфи с шествия религиозных организаций и сторонников "семейных ценностей".

"Шествие в защиту жизни и семьи, Киев, 8 июня 2019 года", - так подписал поляк снимки.

Фото: twitter.com

Напомним, что народный депутат Игорь Мосийчук через суд требует запретить проведение пятого марша равенства "КиевПрайд", который 23 июня должен пройти в центре Киева под лозунгом "Наша традиция - это свобода!".

Марш Равенства на протяжении пяти лет в Киеве организовывает ЛГБТ-инициатива КиевПрайд. Это мирная правозащитная демонстрация, которая является реализацией ЛГБТ-сообществом права на мирные собрания, свободу слова и самовыражения.