В субботу, 8 июня, сборная России по футболу победила команду Сан-Марино в матче квалификации Евро-2020. Игра прошла "Мордовия-Арена" в Саранске, россияне победили со счетом 9:0.

Победа стала самой крупной за всю историю национальной команды. Голы забили Чеволи, Дзюба, Кудряшов, Миранчук, Смолов.

Так, счет в матче был открыт на 26-й минуте игры. После удара полузащитника сборной России Александра Головина мяч попал в защитника гостей Микеле Чеволи и залетел в ворота Сан-Марино. На 31-й минуте форвард сборной России Артем Дзюба реализовал пенальти за фол на Головине в штрафной площади соперника.

На 36-й минуте игры защитник Федор Кудряшов довел счет до разгромного, точно пробив в девятку после того, как сыграл в стеночку с Антоном Миранчуком. Сам Антон Миранчук отметился голом на 41-й минуте, сделав счет 4:0.

Во втором тайме россияне забили еще 5 мячей. Дзюба забил второй и третий свои голы. Третий свой гол Дзюба забил, добив мяч в ворота после неудачно исполненного удара с пенальти, который отбил голкипер гостей. В оставшиеся минуты дублем отметился Федор Смолов, а на 88-й минуте Дзюба оформил покер — 9:0.

Напомним, что сборная Украины не оставила камня на камне от обороны команды Сербии в отборе к Евро-2020.

Также появились видео голов и опасных моментов матча Украина - Сербия.