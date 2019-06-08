Политическая партия Святослава Вакарчука "Голос" выдвинула четырех народных депутатов кандидатами на избрание в Верховную Раду по мажоритарным округам. Об этом передает "Интерфакс-Украина".

Сообщается, нардеп Павел Ризаненко будет баллотироваться в парламент по округу №97, Виктория Войцицкая - №155, Леонид Емец - №221, Виктория Пташник - №223. Всего партия "Голос" выдвинула своих кандидатов в 72 одномандатных избирательных округах.

Ризаненко в настоящее время является членом фракции "Блок Петра Порошенко", в Верховную Раду нынешнего, 8-го созыва, прошел по одномандатному избирательному округу №97.

Войцицкая избиралась в парламент 22-м номером списка партии "Самопомич", в настоящее время является членом одноименной фракции.

Пташник также прошла в парламент по спискам этой политической силы, однако в последствии была исключена из состава фракции "Самопомич".

Емец, который сейчас является членом фракции "Народный фронт", избирался в Раду 8-го созыва по округу №221.

Напомним, что Вакарчук назвал первую двадцатку своей партии "Голос".

Также сегодня после съезда партии "Голос" Вакарчук даст концерт в центре Киева.